Yeşil-siyahlı kulüpte imza heyecanı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü binasında gerçekleştirilen törende Karalar, kendisini yeşil-siyahlı kulübe bağlayan imzayı attı. İmza törenine yeşil-siyahlı Kulübün Başkanı Memik Terlemez, yönetim kurulu üyeleri ve İdari Menajer Nuri Aslan eşlik etti.

Amacımız, Gaziantep ve Türk futboluna yeni değerler kazandırmak

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı kulübün başkanı Memik Terlemez,

“2017-2018 sezonuna teknik kadroda kan değişikliği ile start veriyoruz. Geçtiğimiz sezon külubümüzde görev yapan Seçkin Göksel hocama ve değerli çalışma arkadaşlarına, yine bu güne kadar kulübümüzün başarısı için ter döken tüm teknik adamlara ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah, meslek hayatlarına başarı ile devam ederler. Salih Karalar hocamızı futbol geçmişi ve teknik adamlık deneyimiyle yakından tanıyoruz. Yeni sezonda başarı çitasını daha yukarılara taşıyacağı konusunda inancımız, güvenimiz tam. Her zaman ifade ettiğimiz gibi asıl amacımız, Gaziantep ve Türk futboluna yeni değerler kazandırmak. Kulübümüz bünyesinde görev yapan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın, teknik adamlarımızın yeni sezonlardaki hedefi de bu doğrultuda olacak. Dönemlik sportif başarılar elbette ki önemli ancak daha önemlisi başarının sürdürülebilmesi. Bu nedenle öz kaynağa altyapılarımıza her zaman olduğu gibi büyük önem vereceğiz. İnşallah, her anlamda iyi bir sezon geçiririz. İnşallah, bu kan değişikliği ve yenilikler kulübümüz ve Gaziantep futbolu için hayırlı olur. Rengi ne olursa olsun tüm takımların fairplay çerçevesinde bir sezon geçirmelerini arzu ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlere güvenimiz tam

2017-2018 sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunan yeşil-siyahlı kulübün As Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Veysel Akbağ, gençlere olan güvenlerinin tam olduğu ifade etti. Akbağ, “Kulübümüz bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlarda olduğu gibi futbol branşında da kadrolarımızı gençlerimizden oluşturuyoruz. Altyapı bizim için çok önemli. Genç yeteneklere daha iyi imkanlar sunmak adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun destekleriyle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni sezonun tüm spor kulüplerimize hayırlı olmasını, sakatlıklardan, cezalardan uzak olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşil-siyahlı kulüpte olmaktan mutluluk duyuyorum

Çiçeği burnunda teknik adam Karalar, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada yeşil-siyahlı kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Karalar, “Şehitkamil Belediyespor Kulübü mazisi güçlü, köklü bir spor kulübü, sadece futbol branşında değil, faaliyet gösterdiği tüm branşlarda ulusal ve uluslararası platformda ilimizi gururla temsil ediyorlar. Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımız, yöneticilerimiz, tesislerde ve altyapılarda görev yapan meslektaşlarım büyük bir uyum içerisinde Gaziantep sporuna hizmet ediyor. Ben de bu güzel ortamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarılı olmak İçin elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Bu camia başarıyı hak ediyor. Bu şehrin değerlerini, yeteneklerini keşfedebilmek, yıldızlarını parlatabilmek adına tüm bilgi ve birikimi genç arkadaşlarımla paylaşacağım. Bu göreve layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.