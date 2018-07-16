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16 Temmuz 2018 17:46

Yetim çocuklar Şahinbey’de gülüyor

Şahinbey Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce hazırlanan "Yetim Çocuklar Şahinbey’de Gülüyor" projesi kapsamında Yetim Koordinasyon Merkezi’ne kayıtlı çocuklara kitap seti hediye edildi.

Yetim çocuklar Şahinbey’de gülüyor

16 Temmuz 2018 17:46


Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi SODES projesi kapsamında Şahinbey İlçesi’ndeki yetim çocuklara sahip çıkarak, 6-15 yaş arasındaki dezavantajlı bölgelerde yaşayan yetim 100 kız ve 100 erkek çocuğa, Türkiye’nin en büyük parkı Yeşilvadi Parkı’nda bulunan Yüzme havuzunda eğitimler verdi. Kurs için gerekli olan mayo, havlu, terlik, bone, terlik, gözlük ve spor çantası gibi malzemeler Şahinbey Belediyesi tarafından karşılandı. Proje kapsamında yetim çocuklar ve anneleri için sinema, yemek organizasyonu ve Şanlıurfa’ya gezi etkinliği düzenlendi.


Eğitimlerine destek olundu


Şahinbey Belediyesi çocukların eğitimlerine de destek olarak 200 çocuğa kitaplıklı çalışma masası, çalışma koltuğu, 100 temel eser içinden oluşan kitap seti hediye etti. Şahinbey Belediyesi böylece bu ve benzer projelerle şu ana kadar bin dezavatantajlı çocuğu ücretsiz bir şekilde yüzme kursu ve çeşitli etkinliklerden faydalandırdı.


Şahinbey’in projeleri ses getiriyor


Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, ilim çağında olduklarını belirterek, “Bu proje gibi yaklaşık 40’a yakın projemiz var. Ancak, en fazla ses getiren çalışmalar Şahinbey’den geliyor. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere SODES projesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu proje bize ilk geldiğinde ismi çok hoşumuza gitmişti. Sayın Başkanın dediği gibi aslında hepimiz bir yerde yetim ve öksüzüz. Peygamber Efendimiz (S.AV)’de yetimdi. Ancak, hepimizde biliyoruz ki annelerimizin ve babalarımızın olmaması bir yokluk değil. Tam tersine ebedi ve yeni bir hayata başlangıçtır” dedi.


Çocuklarımızın eğitimi önemli


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yetim çocukların eğitimine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, “Öncelikle bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemlidir. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden buyana eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Ancak, yetim çocuklarımız ayrı bir önem ve özen göstermeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) çocuklarımıza yüzmeyi, ok atmayı ve biniciliği sünnet olarak bizlere bırakmış. Belediye olarak yüzme ve okçuluk projemizi tamamdık. Bundan sonraki projemizde binicilik tesisi yapmak geliyor. O da proje aşamasında ve o projemizi de bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz ve şuana kadar 2 milyon kitap dağıtımını gerçekleştirdik. Ödüllü kitap okuma yarışmalarıyla çocuklarımızı okumaya ve öğrenmeye yönlendiriyoruz. Yine bu projemiz kapsamında çocuklarımıza kitap seti hediye ediyoruz. Çocukların bu kitapları başından, sonuna kadar okumasını istiyorum” diye konuştu.


Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kitap seti dağıtım törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ve yetim aileler katıldı.




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