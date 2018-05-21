Yetimlerin yüzü Şahinbeyle güldü

Şanlıurfa’nın Harran Üniversitesinde başlayan gezi daha sonra Şeyh Hayati Harrani türbesini ziyaret ve dualarla devam etti. Yetim çocuklar ve aileleri daha sonra Balıklı Göl Dergahını ziyaret ederek burada dualar okudular. Ardından Hz. İbrahim’in doğduğu ve ateşe atıldığı yerler ziyaret edildi. Şanlıurfa Kent Müzesi ziyaretinde yetim çocuklar ve ailelerine Şanlıurfa’nın kültürü ile ilgili bilgiler verildi. Gezi Hz. Eyüp a.s mağarasına yapılan ziyaretle son buldu.

Etkinliğe katılan çocuklar, kendilerine güzel bir gün yaşatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.