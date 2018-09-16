Yığmatepe Mahallesi'nde yeni yapılan cami hizmete girdi

Şahinbey Belediyesi, yeni mahallelerinden olan Yığmatepe Mahallesi'ne yaptırmış olduğu caminin açılışını gerçekleştirerek, vatandaşın hizmetine sundu.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan cami 192 metrekare alan üzerine inşa edildi. Zemin ve 1. kat olmak üzere 2 kattan oluşan Yığmatepe Köyü Cami'ne aynı zamanda bir de imam odası yapıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gelecek nesillerin yetişmesinde camilerin çok önemli yeri olduğunu belirterek, "Cami yaptırmak çok güzel bir duygu. Yığmatepe Mahallemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız buradan faydalanacaklar. Camimiz 192 metrekare inşaat alanı üzerine kuruldu. Biz göreve geldikten sonra 56 tane cami yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ayrıca inşaatı devam eden 39 camimiz bulunuyor. Toplamda 95 cami bizim dönemimizde hizmete girmiş olacak. Sadece burası değil çevre mahallelerde de cami ve sosyal tesis inşaatlarımız sürüyor. Şahinbey'in her tarafını şantiyeye çevirdik. Şuana kadar 120'nin üzerinde tesisi tamamladık ve 60 tanede inşaatı devam eden var. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda her mahalleye sosyal tesis, park, konut ve iş yeri gibi tesisler yapıyoruz. 'Destek ve dua sizden çalışmak bizden' dedik. Yaptığımız çalışmalarda da çok güzel eserler ortaya çıktı” dedi.

Bu hizmetler önemli

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, yapılan çalışmadan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Gaziantep, Doğu ile Batının mecrolduğu güzel bir ilimiz. Camilerin yanındaki Kuran kursları, taziye evler ve sosyal alanlar insanları hayatla ahiret arasında birleştiren bu hizmetler çok önemli Rabbim vesile olanlardan razı olsun ve Yığmatepe Mahallemize camimiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan her zaman yanımızda oldu

Yığmatepe Mahalle Muhtarı Yusuf Albayram, Şahinbey Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na köyümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Kendisi bir dediğimizi ki etmiyor. Ne istesek imkanlar çerçevesinde yerine getiriyor. Köyümüze yapmış olduğu bu camiden dolayı kendisine ve ekibine bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Yığmatepe Mahallesi Camisi vatandaşların katılımıyla birlikte hizmete açıldı. Yığmatepe Caminin açılış törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, çeşitli mahallelerden gelen muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.