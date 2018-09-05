Duruma tepki gösteren çarşı esnaf gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yılbaşında yıkılma tehlikesi nedeniyle mühürlenen ve içeri girilmesi yasak olan Halep Çarşısı’na hırsızlar dadandı. İş yerlerinde eşyaları bulunan esnaflar ise duruma tepki gösterdi. Mühürlü olduğu için dükkanlarına giremeyen, eşyalarını alamayan çarşı esnafı, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Çarşı esnaflarından İhsan Kaya, "Eski bir bina olduğu için burada ve yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bu dükkanları kapattılar, mühürlediler. Bu çarşıdaki esnafın dükkanlarında kalan klimaları, eşyaları, evrakları, kapılarına almışlar, sökmüşler ve her şeyi çalmışlar. Hırsızlar bununla kalmayıp insanların çantalarını, özel eşyalarını, televizyonları ve CD çalarları bile almışlar. Bu durum Gaziantep’in kanayan bir yarasıdır. Buna biran önce bir çözüm bulunmalı, tedbir alınmalıdır" dedi.