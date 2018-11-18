İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıkılmaya yüz tutmuş metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.


Nurdağı Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk bina, güvenlik açısından tehlike oluşturduğu ve vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, Nurdağı Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğün yıkılması kararı alınması doğrultusunda, Nurdağı Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.