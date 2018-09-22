Yılanı yakmak isterken yangın çıkardı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurumuş otların arasına giren yılanı yakmak isteyen bir şahıs yangın çıkmasına neden oldu. Alevler, işçi çadırlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nurdağı ilçesi Gedikli Mahallesi'nde kanalının etrafında bulunan kurumuş otların arasına giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı yakarak öldürmek isteyen ve kimliği belirlenemeyen kişi tarafından otlar tutuşturuldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yakınlardaki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlara yaklaştı. Bu kez yılan korkusu yangın paniğine neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çadırlara sıçramadan alevler kontrol altına alınırken, otları tutuşturan şahsın kimliği belirlenmeye çalışılıyor.