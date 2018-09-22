İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılanı yakmak isterken yangın çıkardı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kurumuş otların arasına giren yılanı yakmak isteyen bir şahıs yangın çıkmasına neden oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurumuş otların arasına giren yılanı yakmak isteyen bir şahıs yangın çıkmasına neden oldu. Alevler, işçi çadırlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Nurdağı ilçesi Gedikli Mahallesi'nde kanalının etrafında bulunan kurumuş otların arasına giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı yakarak öldürmek isteyen ve kimliği belirlenemeyen kişi tarafından otlar tutuşturuldu.


Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yakınlardaki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlara yaklaştı. Bu kez yılan korkusu yangın paniğine neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Çadırlara sıçramadan alevler kontrol altına alınırken, otları tutuşturan şahsın kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.