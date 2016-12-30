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30 Aralık 2016 13:39

Yılbaşı gecesi beslenmeye dikkat

Yılbaşı gecesi beslenmeye dikkat

30 Aralık 2016 13:39

Her türlü lezzetin bir arada bulunduğu, özenle hazırlanmış yılbaşı sofralarındaki sınırsız yiyecek ve içecek tüketimi, sağlık sorunlarına neden olabilir. Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, yılbaşı gecesinde doğru beslenmenin önemini vurgulayarak, yeni yıla sağlıklı girmek için önerilerde bulundu.
Yılbaşı gecesinde ani ve aşırı besin tüketiminin, vücudu zorlayarak kişinin dengesini bozduğunu belirten Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, "Sofrada öncelikle midenizi yormayacak çorbayla başlangıç yapabilirsiniz. Ardından salatalar, zeytinyağlılar gibi sindirimi kolay yiyeceklerle devam etmelisiniz. Ana yemekte kırmızı et yerine ızgara veya fırında balık, tavuk, hindi tüketilebilir. Özellikle kızartma ve aşırı yağlı besinlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Tatlı, yüksek enerji içerdiğinden ve kan şekerinin hızla yükselmesine neden olduğundan yemekten hemen sonra tüketilmemelidir. Eğer tüketilmek isteniyorsa yemekten 2-3 saat sonra ara öğün olarak tercih edilebilir. Kalorisi yüksek kıvamlı tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tüketilmelidir. Yılbaşı gecesi yağ içeriği oldukça yüksek kuruyemiş tüketiminin 1 avucu geçmemesine de dikkat edilmelidir” diye konuştu.
Yılbaşı sofralarında fazla miktarda besin tüketilmesinin kişiye rahatsızlık vereceği uyarısında bulunan Diyetisyen Merve Boztoprak, özellikle diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin yediklerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.



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