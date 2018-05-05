Yılın ilk buğdayı GTB’de işlem gördü

Adana’da yetiştirilerek Gaziantep’e getirilen ilk mahsul buğday kilogramı 1 lira 055 kuruştan alıcı buldu.

Hububatta hasat sezonu bu yıl erken başladı. Yılın ilk mahsul buğdayı Adana’nın Yumurtalık ilçesinde çiftçi Mustafa Yılmaz tarafından yetiştirilerek Gaziantep’e getirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası hububat satış salonunda sabah seansında satışa sunulan ilk mahsul buğday, üretici ve işletmecilerin yoğun ilgisini gördü. Yaklaşık 30 ton olduğu belirtilen 2018 yılının ilk ekmeklik buğdayı kilogramı 1 lira 055 kuruştan bir un fabrikasına satıldı.

Sezonun ilk buğdayının Adana Yumurtalık’ta sahile yakın bir bölgede yetiştirildiğini belirten Güneş Tarım Ürünleri Sahibi Mehmet Güneş, “Ekimi erken yapılan buğday, bulunduğu coğrafi konum ve hava şartlarının etkisiyle normal hasat sezonundan yaklaşık bir ay önce istenilen olgunluğa ulaşmış. Üreticimiz tarafından hasadı yapılarak şehrimize getirilen senenin ilk buğdayını bizde bugün Gaziantep Ticaret Borsasında satışa sunduk. Bölgemizde buğday hasadının yaklaşık 30-40 gün içerisinde başlamasını bekliyoruz, tüm üretici ve tüccarlar olarak yeni sezonun bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Adana’da hasat edildikten sonra Gaziantep’te piyasaya sürülen buğday, GTB’de işlem gören yılın ilk mahsul buğdayı olarak kayıtlara geçti.