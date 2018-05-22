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22 Mayıs 2018 13:46

Yılın ilk mercimeği GTB’de işlem işlem gördü

Hasat sezonunun ilk mahsul kırmızı mercimeği Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) işlem gördü.

Yılın ilk mercimeği GTB’de işlem işlem gördü

22 Mayıs 2018 13:46

Şanlıurfa’da yetiştirilerek Gaziantep’e getirilen mercimek kilogramı 2 liradan alıcı buldu.


Türkiye kırmızı mercimek üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yeni sezonun ilk mahsul mercimeği hasat edildi. Şanlıurfa’nın Şuruç ilçesine bağlı Yıldız köyünde çiftçi Şaban Baytekin tarafından yetiştirilen ilk mahsul kırmızı mercimek hasat edilerek Gaziantep’e getirildi. GTB hububat satış salonunda sabah seansında satışa sunulan sezonun ilk mercimeği, üreticilerin ve işletmecilerin ilgisini gördü. Yaklaşık 8.5 ton olduğu açıklanan kırmızı mercimek kilogramı 2 liradan işlem görerek Hayat Gıdaya satıldı. Mercimeği satışa sunan tüccar İsmail Korkmaz, ilk mahsul kırmızı mercimeğin Şanlıurfa Suruç’ta yetiştirildiğini kaydederek, ürünün normal sezonundan 10-15 gün önce hasada geldiğini söyledi.


Bölgede bu yıl mercimek üretiminden umutlu olduklarını belirten Korkmaz, rekolte ve verim açısından iyi bir hasat sezonu geçirmeyi beklediklerini ifade etti.




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