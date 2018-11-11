Yıllar sonra su dolan çay bölge insanını sevindirdi

Gaziantep'te zamanında su baskınlarına neden olan ve 7 yıl önce tamamen kuruyan Yavuzeli Çayı'nda 7 yıl sonra ilk kez bu kadar yüksek debide su akmasının sevinci yaşanıyor.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçe merkezinden geçen ve daha önce su seviyesinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman su baskını, sel gibi felaketlere neden olan çay, son 10 yıldır yaz döneminde yaşanan sıcak havalar nedeniyle kurumaya başladı. 7 yıl öncesinde ise dere yatağındaki sular tamamen çekildi.

Kış dönemlerinde su akıyor

Şiddetli yağış olduğu dönemlerde bile su yüksekliği 7-8 santimetreye ulaşmayan Yavuzeli Çayı'nda, bölgede son haftalarda yağan yağışlarla birlikte su yüksekliği 20 santimetreye ulaştı. Kuraklık nedeniyle zor dönemler geçiren bölge insanı, şimdilik çamur da aksa çayın eski dönemlerdeki seviyelere ulaşmaya başlamasının sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Çayın eski günleri hatırlattığını belirten ilçe sakinlerinden Hayri Sağır, son dönemlerdeki yağışlardan memnuniyetini dile getirerek, önümüzdeki dönemlerde de bol yağış beklediklerini ifade etti. Sağır, "Gelen yağış ile deremiz tekrar doldu. Çok sevindik. Eski günlerimiz aklımıza geldi inşallah hep böyle devam eder" diye konuştu.

Dere yatağında sarı renkte de olsa yeniden su akmasının sevincinin yaşandığı ilçede dere yatağında suyun ne kadar akmaya devam edeceği ise merak konusu oldu.