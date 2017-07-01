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01 Temmuz 2017 14:51

Yılmaz,"anız yakmak tehlikeli ve yasaktır"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, anız ve orman yangınları konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yılmaz,

01 Temmuz 2017 14:51


Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte anız ve orman yangınlarında da artış yaşandığını aktaran Yılmaz, vatandaşların yangın konusunda duyarlı olmasını istedi.


Özellikle köylerde tarla, bağ ve bahçelerde meydana gelen anız yangınlarının giderek arttığını ifade eden Yılmaz, çiftçilerin yaktıkları anızların faciaya neden olabileceğini hatırlattı.


Anız yangınlarının kimi zaman evlere kimi zaman da başka tarladaki ürünlere sirayet ederek büyük kayıplara yol açtığını anımsatan Cafer Yılmaz, "Anızları yakarak yok etmek isteyenler, kimi zaman komşusunun aylarca ter dökerek emek verip yetiştirdiği ürünlerinde yanmasına neden oluyor. Bu nedenle anız yakmak hem yasak hem de çok tehlikelidir. Vatandaşlarımızın bu konularda çok titiz ve dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.


"Ormanlarımıza ateş atmayalım, ciğerimizi yakmayalım"


Orman ve mesire alanlarında piknik yapan vatandaşların ise mangal ateşlerini söndürmeden dökmemeleri gerektiğini vurgulayan Yılmaz, aksi halde oksijen kaynağımız olan ormanlarımızın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.


Vatandaşların otluk ve ormanlık alanlara sigara gibi yanıcı maddeler atmamaları konusunda uyarılarda bulunan Yılmaz, "Ormanlarımıza ateş atmayalım, ciğerimizi yakmayalım" sloganıyla yangınlara karşı dikkatli olunması amacıyla mesaj verdi.


Öte yandan hava sıcaklıklarının özellikle öğle saatlerinde çok daha etkili olduğuna dikkati çeken Yılmaz, öğle saatlerinde vatandaşların mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını tavsiye etti.




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