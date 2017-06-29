Yırtıcı hayvanların meyveli ve etli dondurma keyfi

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde sıcaklığın 40 dereceği aştığı yaz günlerinde ayı, kaplan ve aslan gibi kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilenen yırtıcı hayvanlarla özel olarak ilgileniliyor. Dondurmayı andıran buzlu meyve ve et kokteylleriyle beslenirken serinleyen yırtıcı hayvanlar adeta çocuklar gibi eğleniyor. Hayvanat bahçesi bünyesinde barınan otçul hayvanlar ise hem hortumla su tutularak hem de kendileri için hazırlanmış havuzlara girerek serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla bahçelerindeki bazı hayvanların da serinlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Özellikle ayı, aslan, kaplan, deve kuşu gibi hayvanlara özel sulama ile buzlu kokteyl yapıldığını ifade eden Özsöyler, “Ayılarımıza ve kaplanlarımıza özel kokteyller veriyoruz. Özellikle ayılar ve yavru ayılarımıza dondurulmuş meyve kokteyli veriyoruz ve bunların serinlemesi için havuzlarına buz kokteyli atıyoruz. Yırtıcı hayvanlara ise et kokteyli veriyoruz. Çünkü hayvanlar yüksek sıcaktan bunalıyor. Sıcaktan dolayı sular ısınıyor, bizde buzlarla suları serinletmeye çalıyoruz. Ayrıca kaplanlarımıza buzla dondurulmuş et kokteyli yapıyoruz” dedi.

Hayvanların sıcaktan etkilendiğini ve mutlaka serinletilmesi gerektiğini vurgulayan Özsöyler, “Eğer hayvanları serinletemezsek, hayvanların 40 dereceyi aşan sıcaklarda yaşam standardını etkiliyor. Hayvanların üremesinde sıkıntılar çıkıyor ve hayvanlar agresifleşiyor. Bizde hayvanların daha sağlıklı yaşaması için onlara bu buzlu kokteylleri hazırlıyoruz” diye konuştu.