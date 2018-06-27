YKS’ye girecek öğrencilere sınav kaygısı uyarısı

İyi bir üniversiteye girebilmek için öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacağını dile getiren Uzman Psikolog Zeynep Pelin Özdemir, adım adım yaklaşan sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

“Fazla kaygı başarıyı olumsuz etkiliyor”

Psikolog Zeynep Pelin Özdemir, “Öğrencilerin geleceğinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahip olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Sınav öncesi kaygı, öğrencilerin en büyük sorunlarından biri. İyi bir üniversitede öğrenim görebilmek isteyen öğrencilerin kaygı ve stresi artarken aileler de bu durum karşısında ne yazık ki sakinliğini koruyamıyor. Ancak önemli bir sınav öncesinde belirli bir seviyede hissedilen kaygı, motivasyonu ve başarıyı artırırken, yaşanan kaygının miktarının fazla olması ise başarıyı olumsuz etkiliyor” dedi

Sınav kaygısının öğrencilerin en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Zeynep Pelin Özdemir, sınav kaygısının ortaya çıkmasını etkileyen birçok sebep ve bunun beraberinde her kişi için farklı bir süreç yaşandığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Sınav kaygısı, öğrenilen bilgi ve becerinin sınandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Genel olarak değerlendirecek olursak; kişi yapılacak olan sınav sırasındaki performans değerlendirmesini karakterine yapılan bir tehdit olarak algılar. Bununla birlikte kişi dikkatini kendisine odaklar. Bu durum da kaygıyı arttırır. Bu kaygı öğrenilen bilginin kullanımına engel olarak başarıda düşüş yaşanmasına neden olur. Endişe, tedirginlik, kalp çarpıntısı, dikkat dağınıklığı, anlama güçlüğü, öğrenilen bilgiyi hatırlamada yaşanan güçlük, uyku düzeni bozulması, özgüvende azalma, kişinin kendisini yetersiz ve değersiz olarak algılaması sınav kaygısının başlıca belirtileridir. Kişinin ruh hali genel olarak mutsuzdur. Sınav kaygısının oluşumuna mükemmeliyetçi ve rekabeti seven kişilik yapıları da olanak verebilmektedir.”

Sınava düzenli çalışmanın sınav kaygısını önemli ölçüde ortadan kaldıracağını, ancak tek başına yeterli olamayacağını Uzman Psikolog Özdemir, “Nefes ve gevşeme egzersizleri sınav öncesinde ve sınav sırasında ortaya çıkabilecek kaygıyla baş etmede önemli bir faktör olacaktır. Bunun yanında çeşitli dikkat toplama tekniklerinin öğretilmesi de kaygıyı azaltan etkenler arasındadır” şeklinde konuştu.

“Ailelere önemli görev düşüyor”

Sınav kaygısıyla baş etmede ailelerin de önemli rolü olduğunu ifade eden Psikolog Özdemir, uyarılarda bulunarak, “Sınav, öğrencinin hayatında, her şeyin başlangıcı ya da her şeyin sonu olarak aile tarafından çocuğa empoze edilmişse, çocuk da bu algıyla haddinden fazla kaygı duyacaktır. Kaygı, birçok hedefi başarma konusunda var olması gerekirken, istenilenden fazla olan kaygı, hedefe ulaşmada en önemli engele dönüşebilir. Bu yüzden çocuğun bakımıyla erken dönemlerden beri ilgilenen aileye çok görev düşmektedir. Aile sınavı gereğinden fazla önemli hale getirmemelidir. Ailenin çocuğa duygusal destek olması çok önemlidir. Ancak bunun, ‘’yapacaksın, sana güveniyorum’’ gibi stresi arttıran cümleler yerine ‘’önemli olan sınavı kazanmak için elinden geleni yapman’’ gibi çabayı destekleyen telkinlerde bulunması daha etkili olacaktır. Çocuğa verilen sevginin herhangi bir koşula bağlanmadan hissettirilmesi gerekmektedir. Koşulsuz sevgiyi hisseden çocuğun özgüveni yerine geleceği gibi, hedefine ulaşmak adına emin adımlar atması da kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

Özdemir, sınavda kaygıyı kontrol altına alabilmenin yanında zamanı doğru ve etkili kullanmanın da büyük önem taşıdığını hatırlatarak, YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi