Yol kenarları taş duvarla örülüyor

Nurdağı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır Başpınar Mahallesinde devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yol genişletme çalışması kapsamında yıkılan yol kenarlarındaki duvarların yapımına yeniden başlandı. Taş duvarlarla örülen yol kenarları daha modern bir yapıya kavuşturuluyor.

Başkan Yıldırır, "Başpınar mahallemiz ilçemiz için ayrı bir önemi var. Bu mahallemizde halkımızın yazın piknik ve yürüyüş gibi sosyal faaliyetlerini daha cazip hale getirecek çalışmalar yapıyoruz. Başpınar mahallesi konumu bakımından dağın eteğinde bir mahalledir. Halkımızın yaz gezilerinde ve dağ tepesine çıktıklarında sıklıkla kullandıkları bir yoldur. Bu nedenle ilçe halkımıza daha modern bir görünümlü bir yol güzargahı sunmak istiyoruz" dedi.