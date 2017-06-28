Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 14:09

Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19 yaralı

Gaziantep’te lastiği patlayan yolcu minibüsü önce takla attı, sonra karşı yönden gelen bir başka araca çarptı.

Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19 yaralı

28 Haziran 2017 14:09

Kazada 2’si ağır 19 kişi yaralandı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep Otoyolu’nun 5’inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer D. idaresindeki 27 K 5056 plakalı minibüs seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu takla atarak sürüklenmeye başladı. Minibüs bu sırada karşı yönden gelen Hasan K. idaresindeki 27 KM 832 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı.


Olay sonrası yaralılar çağrılan ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. 2’si ağır toplam 19 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!