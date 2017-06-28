Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19 yaralı

Kazada 2’si ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep Otoyolu’nun 5’inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer D. idaresindeki 27 K 5056 plakalı minibüs seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu takla atarak sürüklenmeye başladı. Minibüs bu sırada karşı yönden gelen Hasan K. idaresindeki 27 KM 832 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı.

Olay sonrası yaralılar çağrılan ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. 2’si ağır toplam 19 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.