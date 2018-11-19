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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada biri Suriyeli 14 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye-Nurdağı karayolu Hastane Kavşağı'nda Engin A. yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, Mustafa Y'nin kullandığı 27 K 5105 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri Suriyeli toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yiğit'in (35), buradaki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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