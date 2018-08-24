Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip karayolunun 5. Kilometresinde, Gaziantep’ten Nizip istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 19 BL 860 plakalı yolcu minibüsü, Gaziantep istikametinden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen M.B. (36) yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.