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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yoldan çıkan otomobil, takla attı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yoldan çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, (37) Yusuf E. yönetimindeki 27 UJ 638 plakalı otomobil, Gaziantep'den Yavuzeli istikametine doğru seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan otomobil sürücüsü Yusuf E. yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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