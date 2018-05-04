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04 Mayıs 2018 18:12

Yollara hız kesici ve kasis yapılıyor

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hız limitini aşan sürücülerin kaza yapmasını önlemek amacıyla yollara hız kesici ve kasisler kuruluyorİlçe merkezinde vatandaşların hız limitini aşan sürücüler nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyleyerek,destek istemesi üzerine Nurdağı Belediyesi tarafından ilçedeki bazı yollara hız kesici ve kasis yapılıyor.

Yollara hız kesici ve kasis yapılıyor

04 Mayıs 2018 18:12

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hız limitini aşan sürücülerin kaza yapmasını önlemek amacıyla yollara hız kesici ve kasisler kuruluyor


İlçe merkezinde vatandaşların hız limitini aşan sürücüler nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyleyerek,destek istemesi üzerine Nurdağı Belediyesi tarafından ilçedeki bazı yollara hız kesici ve kasis yapılıyor. Hız kesici ve kasislerin önemli kavşaklara ve okulların bulunduğu bölgelerde kurulacağı belirtilerek, amacın ise kazaları en aza indirerek yollarda güvenliğinin sağlanması olduğu kaydedildi.




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