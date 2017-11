Yönetmen Ecegül Bayram’ın filmi Aşrı’ya Amerika’da ödül yağdı

New York Üniversitesi Tisch School of the Arts’ın düzenlediği New Visions and Voices Film Festivali’ne, çektiği Aşrı isimli filmiyle katılan Ecegül Bayram festival birinciliğini elde ederken Amerika’da adeta ödül yağmuruna tutuldu. Yönetmenliğini GKV’li Ecegül Bayram’ın yaptığı film aynı zamanda Production Design ve Ensemble Cast ödüllerinide alarak festivalde en fazla ödül alan film olma özelliğini de kazandı. Ecegül Bayram elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek Amerika’da geçekleştirilen bir yarışmada filminin birincilik yanında iki ayrı dalda da ödül almasının kendisi ve ülkesi için önemli olduğunu ifade etti. Ecegül Bayram,“Filmimizle New York Universitesi Tisch School of the Arts’ın düzenlediği New Visions and Voices Film Festivaline katıldık. Finale 10 film kaldı. Heyecanla final sonuçlarını beklerken finalden birinci olarak çıktığımızı düzenlenen törende öğrendik. Sadece festival birinciliğini değil aynı zamanda iki ayrı ödül olan Production Design ve Ensemble Cast ödüllerine de layık görüldük. Brooklyn’de çektiğimiz filmimizi, birçok insan Türkiye’de çekildiğini düşündü. Filmimizin Türkiye’deki film festivallerinde de yarışmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Önümüzdeki süreçte Türkiye’ye geri dönerek Gaziantep’te de film çekmeyi düşündüğünü belirten Bayram,"Büyüdüğüm yer olan Gaziantep’in renklerinden, mimarisinden, sanatından ilham alıyorum. İlkokul eğitimimi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında aldım. Bana en büyük desteği o dönem ilkokul öğretmenim olan Dürdane Kurt vermiştir. Gaziantep’teki en büyük şansım Gaziantep Kolej Vakfı gibi uluslararası kriterlere sahip bir eğitim kurumunda eğitim almam oldu. Burada öğrendiğim bilgiler ve edindiğim tecrübeler beni Robert Koleji’ne gitmemi sağladı. Robert Koleji sonrası ise ABD’ye üniversite eğitimi için gelebildim. Şu anki hedefim değer verdiğim konulardaki filmler üstünde çalışmak. Bu projelerin hayata geçirilmesi için ben ve ekibim elimizden gelenleri yapıyoruz. Gaziantep’in uluslararası alanlarda tanıtımının yapılması çok önemli. Bu amaca katkıda bulunmayı hedefliyorum.” diye konuştu.

"Aşrı“, kuma olarak satın alınan Suriyeli bir genç kız ile Türk bir ev kadınının beraber geçirdiği bir günü konu alıyor.