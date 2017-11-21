Sun Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ve Gaziantep’te ilkkezdüzenlenen “Yöresel Ürün Günleri”26 Kasım Pazar gününe kadar Sanko Park -2 katta ziyarete açık kalacak. Sanko Park’ta 17 Kasım’da açılan fuara, 16 kentten 19 firma katılıyor. Sun Fuarcılık sahibi Mehmet Saçmacı, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘Yöresel Ürün Günleri’ büyük ilgi gördü. Gelecek yıllarda daha fazla firma ve ürün çeşidi ile düzenleyeceğiz. Katılan firmalarımız ilgiden oldukça memnunlar” dedi.

Saçmacı, Yöresel Ürün Günlerine Trabzon, Sivas, Giresun, Kayseri, Antakya, İzmit, Adana, Balıkesir, Yozgat, Çankırı, Gümüşhane, Amasya, Adıyaman, Erzurum, Ankara ve Diyarbakır’dan firmalar katıldığının altını çizdi.

Zeynedin Şam

Katılımcılardan Zeyn Kahve firması sahibi Zeyneddin Şam, Diyarbakır’da kurulan bir yıllık firma olduklarını söyledi.

Kendi ürünleriZeyn markasını Gazianteplilere hem tattırtmak hem de tanıtmak için etkinliğe katıldıklarını anlatan Şam, “3 gündür buradayız, ilgi çok iyi durumda. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Rahvan deri tasarım

Etkinliğe Kahramanmaraş’tan katıldığını kaydeden Rahvan Deri Tasarım firması sahibi Demir Karademir, “Gazianteplilerin ürünlerimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Kahramanmaraş ve Gaziantep zaten kardeş şehirlerdir. Branşımız daha çok savaş zırhı, çanta ve miğfer üzerine. Geçmişten günümüze gelen ve yok olmaya yüz tutan bu mesleği yaşatma çabasındayım.Böyle bir etkinliği düzenledikleri için Gazianteplilere ve özellikle Sanko Park AVM yönetimine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yöresel ürünlere ilgi

Etkinliğe Balıkesir yöresel ürünleri ile katılan Zaferbey firması sahibi Kadir Aydoğan ise Balıkesir’in ünlü kelle sepet peynirini ziyaretçilere tanıtıp tattırdıklarını ifade etti.

Balıkesir’e ait höşmerim tatlısının da tanıtımını yaptıklarına vurgu yapan Aydoğan, “Höşmerim tatlısı savaş döneminde kıtlık yaşanırken tesadüfen bulunan bir tatlıdır. Evde var olan malzeme ile yapılan özel bir tatlıdır. Buradan Gazianteplilere sesleniyorum. Gelsinler ve ürünlerimizden tatsınlar” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’den etkinliğe katılan Danacı İstiklal Sucukları yetkilisi Fatih Özcan da pastırma, sucuk ve mantı pazarladıklarını bildirdi.

Özcan, 100 yıllık bir firma olduklarını, etkinlikte satıştan ziyade tanıtım amacıyla katıldıklarını vurgulayarak, “Fiyatlarımızı Kayseri fiyatımızla aynı. 40 personelle üretim yapıyoruz. Etkinliğin daha ilk günleri olmasına rağmen ilgi yoğun. Gazianteplilerin daha fazla ilgisinin olacağını düşünüyorum. Böyle bir etkinlik düzenleyen Sanko Ailesine teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

Yozgat’ta çörek otunu kendi arazilerinde üretip soğuk pres yöntemiyle yağını çıkardığına dikkat çeken Aydın Çörekotu Yağı sahibi Hasan Aydın, üretim sırasında hiçbir kimyasal, ilaç, gübre ve parlatıcı madde kullanmadığının altını çizdi.

“100 doğal katkısız ve yerli üründür. Tarım Bakanlığı izni ile üretim yapıyorum. Başka yerde şubemiz yok” diyen Aydın, her yıl 10 ton çörekotundan 2 ton yağ ürettiğini, 50, 100 ve 250cc cam şişelere dolum yaptıklarını belirtti.

Kaya tuzunun faydaları

Yöresel Ürün Günlerine Çankırı’dan katılan kaya tuzu firması sahibi Hüseyin Çelik, “Çankırı’nın rafine edilmemmiş 84 mineral bulunan doğal kaya tuzlarını tanıyoruz. 5 yıllık bir firmayız. Doğal tuzların sağlık açısından fayları saymakla bitmez.Astım, bronşit ve radyasyonu çeken tuz lambalarımızın tanıtım ve satışını da yapıyoruz. Tuzlarımızı eski usul taş değirmende öğütüp sunuyoruz” diye konuştu.

SANKO Park

Gaziantep’te 2009’da hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park’ın marka karmasında bir çok markalanın yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Aylık ortalama bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100’e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.