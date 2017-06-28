Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaplan NCR İnternational Hospital’da

Doç. Dr. Mehmet Kaplan NCR İnternational Hospital’de hasta kabulüne başladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaplan kimdir

1969 yılında İstanbul’da doğan Dr. Kaplan, Tıp Fakültesini bitirdikten soran 1994 yılında Gaz, Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

Asistan olarak çalıştığı yıllarda Laparoskopik Cerrahi ve Kolorektal Cerrahi ile yakından ilgilendi. Bu süre içinde Gazi Hastanesi Proktoloji ve Endoskopi Ünitesinde aktif olarak çalıştı. 2000 yılında Genel Cerrahi İhtisasını başarı ile tamamlayarak Kırıkkale’ye tayin oldu. Kırıkkale Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kurucu Başhekim ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin Kuruluş faaliyetlerinde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev aldı. 2002 yılında bakanlığın özel görevlendirmesi ile bilgi ve tecrübelerinin aktarılması amacıyla kardeş ülke Azerbaycan’da Central Clinic Hospital’da Genel Cerrahi Departmanı başkanlığına getirildi. Bölümün kuruluş faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra yurda döndü. 20 yılında Gaziantep Devlet Hastanesine tayin oldu. 2006 yılında devlet hizmetlerinden ayrılarak özel sektörde faaliyet göstermeye başladı. Gerçekleştirdiği ileri laparoskopik cerrahi ameliyatları ile kendisinden söz ettiren Dr. Mehmet Kaplan Gaziantep’te proktoloji (anal bölge hastalıkları) ünitesini kurdu. Burada hastaların korkulu rüyası olan hemoroid, kıl dönmesi ve anal çatlak gibi hastalıkların narkozsuz ve günü birlik tedavileri ile dikkat çekti. Dünya’da laparoskopik cerrahinin en üst düzende uygulandığı merkezlerde birçok kurs, seminer ve kongreye katıldı.

İleri laparoskopik cerrahinin Türkiye’deki öncüsü

Fransa, Almanya, Belçika, Romanya ve Hindistan gibi birçok ülkede kendi alanında uluslararası üne sahip hocalardan ileri laparoskopik cerrahi obezite ve metabolik cerrahi konularında pratik ve teorik eğitimler aldı. Yurda döndükten sonra ileri laparaskopik cerrahinin öncüsü oldu. Gaziantep’te ilk kez gerçekleştirilen birçok kapalı ameliyatın ilk uygulayıcılarında oldu ve diğer hastanelerinde bu alana ilgi durmalarını sağladı. Türkiye’deki ilk lapatoskopik whipple (pankreas) ameliyatını 2009 yılında başarı ile gerçekleştirdi. Yine 2004 yılından itibaren Gaziantep’te ilk obezite (tüp mide ve mide by-pass) ameliyatlarını gerçekleştirerek ülke genelinde bu konudaki öncü kişilerden oldu. Obezite ve daha sonra da şeker hastalığına yönelik olarak Gaziantep’te başlattığı laparoskopik ameliyatlarda Türkiye’deki en geniş hasta serisine sahip tecrübeli cerrahlar arasında yer aldı. Ayrıca ilk kez gerçekleştirdiği laparoskopik mide fıtığı ve reflü ameliyatı, kapalı mide ve kalın barsak tümör ameliyatları, kapalı böbrek üstü bezi tümör ameliyatları, kapalı dalak ameliyatı, kapalı kasık fıtığı ameliyatları ile bölgemizde laparoskopik cerrahi alanında yeni bir dönemin başlamasını sağlayarak hastalara nitelikli sağlık hizmetleri verilmesinin önünü açtı.

Doktor Mehmet Kaplan, 2005 yılından itibaren Bahçeşehir üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak Tıp öğrenci eğitimi ve akademik alanlardaki faaliyetlerine başladı. Bugün 24’ü uluslararası olmak üzere 100’den fazla yayınlanmış bilimsel çalışması, bildiri ve kitap bölümü bulunmaktadır. Uluslar arası ve ulusal birçok mesleki dernek üyeliği ve bilimsel dergi editörlüğü bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaplan, eşsiz tecrübe ve mesleki becerileri ile bölge halkımıza daha nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunmak üzere 23.06.2017 tarihinden itibaren NCR İnternational Hospital’da genel cerrahi uzmanı olarak göreve başladı.