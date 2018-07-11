Yukarıbayır mahallesi sakinlerine sosyal tesis müjdesi

Her mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yukarıbayır Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sosyal tesis ve taziye evi inşa ettiklerini belirterek, “Her mahallemize bir sosyal tesis çercevesinde Yukarıbayır Mahallemize sosyal tesis ve taziye evi inşaatımız başladı. Burayıda yakın bir zaman içerisinde tamamlayacağız. Burada boş alan olmaması nedeniyle sosyal tesisi ve taziye evi yapım çalışmalarımız geçikti. Maalesef bu mahallemizde sosyal donatı, park ve okul alanı bırakılmamıştı. Yukarıbayır Mahallesi bizim için önem taşıyan mahallelerimizden birisİ, bizde bu çercevede evleri kamulaştırıp yıkarak sosyal tesis için alan açtık. Sosyal tesisi inşaatına başladık. Birkaç ay içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Sosyal tesismizin Yukarıbayır Mahallemize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Yukarıbayır Mahalle Muhtarı Hacı Yıldız, uzun süredir mahalleye sosyal tesis yapılmasının özlemini çektiklerini kaydederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyeciliği her alanda olduğu gibi Yukarıbayır Mahallesi’nde de hissettirdi. Yıllardır özlemle beklediğimiz sosyal tesisin çalışmaları başladı. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine böyle güzel bir tesisi mahallemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.