Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 15:21

Yukarıbayır mahallesi sakinlerine sosyal tesis müjdesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Yukarıbayır Mahallesine yaptırılan sosyal tesisin inşaat çalışmalarını inceledi.

Yukarıbayır mahallesi sakinlerine sosyal tesis müjdesi

11 Temmuz 2018 15:21


Her mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yukarıbayır Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sosyal tesis ve taziye evi inşa ettiklerini belirterek, “Her mahallemize bir sosyal tesis çercevesinde Yukarıbayır Mahallemize sosyal tesis ve taziye evi inşaatımız başladı. Burayıda yakın bir zaman içerisinde tamamlayacağız. Burada boş alan olmaması nedeniyle sosyal tesisi ve taziye evi yapım çalışmalarımız geçikti. Maalesef bu mahallemizde sosyal donatı, park ve okul alanı bırakılmamıştı. Yukarıbayır Mahallesi bizim için önem taşıyan mahallelerimizden birisİ, bizde bu çercevede evleri kamulaştırıp yıkarak sosyal tesis için alan açtık. Sosyal tesisi inşaatına başladık. Birkaç ay içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Sosyal tesismizin Yukarıbayır Mahallemize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


"Başkanımıza teşekkür ediyorum"


Yukarıbayır Mahalle Muhtarı Hacı Yıldız, uzun süredir mahalleye sosyal tesis yapılmasının özlemini çektiklerini kaydederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyeciliği her alanda olduğu gibi Yukarıbayır Mahallesi’nde de hissettirdi. Yıllardır özlemle beklediğimiz sosyal tesisin çalışmaları başladı. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine böyle güzel bir tesisi mahallemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç