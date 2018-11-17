İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksek dozda uyuşturucu ölümüne neden oldu

Gaziantep’te yüksek dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yüksek dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Mehmet Nuri T. yüksek dozda aldığı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Mehmet Nuri T.'nin cansız bedenini annesi fark etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.