Yüksek rekolte Arabanlı fıstık üreticilerinin yüzünü güldürdü

Bu sene hasat döneminde "var" senesi yaşanan antepfıstığında yüksek rekolte üreticinin de yüzünü güldürdü.

Araban ilçe sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 112 bin 650 dönümlük antepfıstığı bahçesinde kadın, erkek, genç ve yaşlı olmak üzere binlerce işçi, gün boyu antepfıstığı topluyor. Araban ilçesi kırsalındaki antepfıstığı bahçelerindeki mahsulde bu yıl var senesinin yaşandığı belirtilirken, yaklaşık 3 bin 500 ton, kuru kırmızı kabuklu antepfıstığı rekoltesi bekleniyor.

Üreticinin yüzü güldü

Araban ilçesi Elif kırsal mahallesi antepfıstığı üreticilerinden Ali Sarıkaya hasat ile ilgili yaptığı açıklamada, Araban ilçesinde 2018 yılı yeşil altın hasadı sezonunun bereketli başladığını belirterek, "Baklavalık boz fıstık bundan 15 gün önce toplanıp bitti. Şimdi de kırmızı kabuklu antepfıstığı toplama sezonu başladı. Araban ilçesi kırsalındaki kırmızı kabuklu antepfıstığı toplama işlemi yaklaşık 10 gün daha devam eder. Havaların serinlemesiyle birlikte de meyvesini topladığımız ağaçların bakımı işleri başlar. Araban ilçesinin önemli geçim kaynaklarının ilk sırasında gelen antepfıstığı üretimi oldukça zahmetli ve maliyetli bir üründür. Ama yıllar sonra bu yıl rekolte yüksekliği nedeniyle yüzümüz gülüyor" dedi.

Merdivenle toplanıyor

İlçe kırsalındaki antepfıstığı bahçelerinde sabah erken saatlerde mesailere başlayan fıstık işçileri ağaçların alt kısmına branda ve naylon açarak, kavak ağacından yapılan ve üç ayak adı verilen merdivenlere çıkıp ağaçların dallarına sopalarla vurarak meyvelerin yere dökülmesini sağlıyor. Daha sonra fıstıklar yapraklardan ve dallardan ayrıştırılarak, torbalara doldurulup bahçelerin içinde ve evlerin damlarında düzenlenen sergilerde serilerek güneşin altında kurumaları sağlanıyor. Kurumaya bırakılan fıstıklar sık sık karıştırılarak kurutulma işlemi tamamlandıktan sonra torbalara doldurularak satılmak üzere Gaziantep’e götürülüyor.

Araban ilçesi Elif kırsal mahallesi antepfıstığı üreticilerinden Ali Sarıkaya hasat ile ilgili yaptığı açıklamada, Araban ilçesinde 2018 yılı yeşil altın hasadı sezonunun bereketli başladığını belirterek, "Baklavalık boz fıstık bundan 15 gün önce toplanıp bitti. Şimdi de kırmızı kabuklu antepfıstığı toplama sezonu başladı. Araban ilçesi kırsalındaki kırmızı kabuklu antepfıstığı toplama işlemi yaklaşık 10 gün daha devam eder. Havaların serinlemesiyle birlikte de meyvesini topladığımız ağaçların bakımı işleri başlar. Araban ilçesinin önemli geçim kaynaklarının ilk sırasında gelen antepfıstığı üretimi oldukça zahmetli ve maliyetli bir üründür. Ama yıllar sonra bu yıl rekolte yüksekliği nedeniyle yüzümüz gülüyor" dedi.