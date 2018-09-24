Yüksek sesle televizyon izleyen çocuklara dikkat

Dr. Secaattin Gülşen, çocuklarda yüksek sesle televizyon izleme ve arkasından seslenildiğinde duymamama gibi şikayetlerin kalıcı işitme kaybının habercisi olabileceğini belirterek, aileleri uyardı.

Gaziantep Özel HATEM Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Secaattin Gülşen, çocuklarda yüksek sesle televizyon izleme ve arkasından seslenildiğinde duymaması gibi şikayetlerin orta kulak hastalığı olarak bilinen Seröz Otit olabileceğini belirtti. Gülşen, çocukların yüzde 90'ında görülen hastalığın genelde 2-3 yaş gurubundaki çocuklarda yaygın olarak gözlenebildiğini ifade etti.

Az duyduğunu ifade eden çocukların bu şikayetleri dile getirmeleri halinde ailelerin hekime başvurmaları gerektiğini anlatan Op. Dr. Secaattin Gülşen, hastalığın geç tedavisinde geç kalınması halinde ise kalıcı işitme kaybı yaşanabileceğini ifade etti. Gülşen, ”Bu konuda aileler dikkatli olmalıdır. Bu çocuklar genellikle televizyonu yüksek sesle izliyor. Arkasından seslendiğimizde bize bakmıyor gibi şikayetler ile aileler bize geliyorlar. Çocuklardan da özellikle 2-3 yaş gurubunda olanlar az duyduğunu söyleyemediği için tanıda ve tedavide geç kalındığı zaman kalıcı işitme kaybı yaşayabilirler. Bu hastalığın çocuklarda sık görülmesinin sebebi çocuklarda orta kulak ile geniz arasındaki havalandırma tüpünün yetersiz gelişmesidir” dedi.

“Hastalığın ilaçla tedavisi mümkün”

Seröz Otit rahatsızlığının ilaçla tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Secaattin Gülşen, “Bu hastalığın ilaçla tedavisi mümkün ama ilaçla tedavi edilemeyen hastalarda kulaklarına havalandırma tüpü dediğimiz tüp takıyoruz. Bu tedaviden sonra kulaktaki tüpler, 6 ay ile 1 yıl arasında kalmaktadır. Tüpler ya kendiliğinden düşer ya da hastane ortamında kulak zarlarından tüpleri almaktayız. Basit bir tedaviden sonra çocukların işitmesini kurtarabilmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Tedavi edilmezse özgüven eksikliği olabilir”

Tedavisinin basit bir işlem olduğunu belirten Op. Dr. Secaattin Gülşen hastalığın tedavi edilmediği taktirde sosyal sorunlara neden olabileceğini ve çocuklarda okul döneminde özgüven eksikliğine neden olabileceğini vurguladı. Dr.Gülşen, ”Bu hastalık tedavi edilmediği takdirde çocukların okul başarısında düşme, işitme kaybına bağlı psikolojik sorunlar, özgüven eksikliği gibi sorunlar meydana gelebilir” diye konuştu.