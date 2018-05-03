Yüksekokul müdürleri GAÜN’de toplandı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi üst yönetimi olarak senato kararıyla bazı programları kapatma kararı aldıklarını ve ikinci öğretimleri Meslek Yüksekokullarından tamamen kapattıklarını söyledi. Geçmiş yıllarda öğrencinin çok, ulaşılacak üniversite sayısının az olduğunu belirten Prof. Dr. Gür, eskiden öğrencilere ikinci öğretim imkânı tanıyalım ki, dışarıda okumak isteyen kimse kalmasın felsefesi olduğunu ancak şuanda imkanların daha iyi olması nedeniyle gerek kalmadığını söyledi.

Farklı üniversiteden Gaziantep Üniversitesine gelen öğretim elamanlarına seslenerek, yeni açılacak programlar konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Gür, “Özellikle yeni kurulmuş üniversitelerde yeni programlar ve öğrenci sayılarını arttırmak için baskı ya da tasdik görebilirsiniz ya da siz farkında olmadan yönetime bu baskıyı yapabilirsiniz. Bu konuda biraz daha optimum düşünmek gerekir. Bu sözlerimi masanın iki tarafında bulunan hem hekim hem de rektör olarak söylüyorum. Bu aşamada yapmamız gereken şey şu: iyi bir altyapı oluşturalım, alt yapının saha uygulamalarını geliştirelim ve başka yerlerde çok sayıda fazla program olmayıp da sağlığın teknolojik dijitalizasyon ve aynı zamanda ölçülebilir değerler üzerinde aranan elamanlarının programlarını oluşturalım. Yüz tane aynı noktada program varsa yüz birinci çok fazla anlam ifade etmeyebilir. Ama yeni gelişmiş altı tane program var ve bu programların önü açık, spesifik program, bu programı açmaktan da çekinmeyin. Hoca sayısını oluşturmadan acele programlar açarsak bir süre sonra takılıyoruz. Üniversite hastaneleri olan, tıp fakülteleri olan üniversitelerde açık kapatılıyor. Tıp Fakültesi hocalarından destek alıyorsunuz, Sağlık Bilimleri Fakültesi olan yerlerde buralardan destek alıyorsunuz ama bu ikisinin olmadığı bir yerde sadece Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu varsa ve sekiz hocası olan bir yere on iki programı açmak marifet mi sizce? Bu yüzden biraz daha realize edelim, Türkiye konjonktürünü, Üniversitenizin gidişatını dikkate alarak yetiştireceğiniz elamanın aranan elaman olmasına dikkat edin” şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zeynep Güngörmüş, sağlık hizmetlerinin idame ettirilmesinde büyük bir önemi olan, sağlık hizmetlerinin farklı alanlarda ihtiyaç duyulan ve ‘aranan eleman’ yetiştiren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, sağlık sektörünün olmazsa olmaz kurumları arasında yer aldığını söyledi. Doç. Dr. Güngörmüş, “Mezunlarımızın her zaman aranan elman olarak kalabilmesi ve ilk tercih edilen olması için yüksekokullarımızda verilen eğitim içeriği ve kalitesi büyük önem arz etmektedir. Yeni bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve programı açabilmek için belirli kriterlerin ortaya konması; eğitime-öğretim programlarının gelişen teknoloji, bilişim ve sağlık hizmetlerinin koşullarına bağlık olarak güncellenmesi, çağdaş eğitim standartlarına uyumlu hale getirilmesi yadsınamaz bir önemi vardır” şeklinde konuştu.