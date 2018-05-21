Yüksekokul öğrencilerine deprem semineri

Gaziantep İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Keser ile Arama ve Kurtarma Teknisyeni Kemal Demirörs konuşmacı olarak katıldığı seminerin açılış konuşmasını Yüksekokul TDP Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adem Çalışkan tarafından yapıldı. Öğr. Gör. Çalışkan, “TDP kapsamında öğrencilerimize hayata dair birçok proje yaptık. Proje kapsamında düzenlediğimiz bu seminer öğrencilerimize büyük katkı sağlıyor. Bu proje Gaziantep ve İslahiye için güzel bir proje, projemize destek veren Gaziantep Kent Konseyi yetkililerine ve Gaziantep İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi. İslahiye Yüksekokul Sekreteri Uzm. Bilal Erdoğan, “İslahiye İlçemiz 1. Derece deprem bölgesi. Bu proje Yüksekokulumuzun kuruluşundan bu yana uygulanan ve İslahiye’de yaşayanlar için hayati önem taşıyor. Deprem bir gerçek ve uyuyan bir dev, dev uyanmadan toplumca hazırlıklı olmalı, deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapacağımızı bilmeliyiz, binalarımızı sağlam yapmalıyız. Deprem öldürmez bina öldürür sözünü aklımızdan çıkarmamamız gerekir” dedi. Seminerde konuşmacı olarak katılan İl Afet Durum Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Keser Türkiye’de Afet risk analizini yaparak Gaziantep ve İslahiye afet durumu ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Keser, doğal afetlerde en çok hasarı verenin deprem olduğunu ve bu nedenle toplum olarak depreme hazır hale gelmemiz gerektiğini vurguladı. Arama Kurtarma Teknisyeni Kemal Demirörs ise seminerde yaptığı konuşmada afet çeşitlerini anlattı. Teknolojik afetlerin yanı sıra doğal afetlerinde can ve mal kaybına yol açtığını ve bunların içinde en çok deprem afetinin insanlara yıkıcı zararlar bıraktığını ve deprem sonrası da bölgede normalleşmenin uzun sürdüğünü, deprem tehlikesinden kurtulmanın en önemli parolasının “Çök, Kapan ve Tutun” parolasıyla sakin bir şekilde sarsıntının geçmesini bitmesini bekleyerek binanın derhal terk edilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep Kent Konseyi Çalışma Grupları ve İletişim Koordinatörü Gonca Kılıç ile Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Dinçoğlu seminere katılanlara ve öğrencilere teşekkür ederek, her daim öğrencilere her konuda destek vereceklerini belirttiler. Seminerden sonra seminere katılanlara “Çök, Kapan ve Tutun” uygulamasını içeren mini bir deprem tatbikatı yapıldı.