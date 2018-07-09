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09 Temmuz 2018 19:07

Yunus Çankaya Gaziantep Basketbol’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon Selçuklu Belediyespor’da forma giyen Yunus Çankaya’yı kadrosuna kattı.

Yunus Çankaya Gaziantep Basketbol’da

09 Temmuz 2018 19:07


Daha önce Banvit, Türk Telekom, Akın Çorap Giresunspor, Bursaspor Durmazlar, Akhisar Belediye ve Torku Konyaspor gibi takımlarda forma giyen Yunus Çankaya, 2012-2013 sezonunda Gaziantep Basketbol kadrosunda yer almıştı.


Geçen yıl Selçuklu Belediyespor’da başarılı bir performans ortaya koyan ve kısa forvet pozisyonunda ter döken Yunus Çankaya ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Gaziantep Basketbol konu ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Takımımız kısa forvet pozisyonunda oynayan Yunus Çankaya ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. 2012-2013 sezonunda da Gaziantep Basketbol forması giyen Çankaya, geçtiğimiz sezonu Selçuklu Belediyesi tamamlamıştır. 1995 doğumlu olan ve 1.99 cm boyundaki Yunus Çankaya 2017-2018 sezonunu ortalama 24.4 dakika, 7.4 sayı, 3.4 ribaund ve 3.8 asist istatistikleriyle tamamlamıştır" denildi.




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