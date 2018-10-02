Yürüme bozukluğunun sebebi serebral palsi olabilir

Dr. Kadir Oktay, 3 Ekim Dünya SerebralPalsi (Beyin Felci), hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Oktay, SerebralPalsi (Beyin Felci), beynin zedelenmesi ya da beynin gelişiminde bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen duruş, hareket, denge bozukluğunu kısaca kas kontrol yetersizliğini anlatan bir durum olduğunun altını çizdi.

Dr. Oktay, "SerebralPalsi'li çocuklarda kaslarda güçsüzlük, sertlik; yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. Hafif tip serebralpalside, çocukların bir kol veya bacağında belli belirsiz bir acemilik vardır ve çoğu kez tanı güçlüğü yaşanır. Ağır tiplerinde ise günlük yaşam aktiviteleri sırasında çok ciddi güçlükler yaşanır. SP'li bireylerde görülen problemler beyin hasarının oluştuğu yere ve hasarın genişliğine bağlıdır. SP genel olarak bakıldığında fiziksel bir rahatsızlıktır ancak SP'nin şiddetine göre diğer rahatsızlıklarda görülebilmektedir. Genel olarak baktığımızda kaslarda hareket güçlüğü ve aşırı gerginlik, kaslarda güçsüzlük, denge sorunu, istem dışı hareketler ve titreme görülebilmektedir. Diğer görülebilen rahatsızlıklara baktığımızda işitme, görme, dikkat ve algı, öğrenme ile ilgili sorunlar; epilepsi, ortopedik problemler, mide problemleri, kabızlık, beslenme problemleri, diş çürümeleri ve tükürük kontrol sorunları dikkati çeker. SP'nin teşhis aşamasına baktığımızda bunu ilk fark edecek olan aile, annedir. Bebeğin normal gelişim dönemi ödevlerini yerine getirememesi, bebeğin tiz şekilde ağlaması, üç aydan sonra da ellerini yumruk şeklinde tutması, gövde kasılmaları, emmemesi, iyi yutamaması vb. durumlar SP olasılığını düşündürmelidir. Ayrıntılı tetkik ve muayene ile ileri MRG incelemeleri ve bazı kan testleriyle SP teşhisi koyabilmektedir" dedi.

SerebralPalsi Tedavisi

SerebralPalsi Tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Oktay, "Serebralpalsi tedavisinde hastalığın neden olduğu bulgular hafifletilebilir, çocuğun bağımsızlık düzeyi arttırılabilir, bakımı kolaylaştırılabilir. Her hasta için tedavi hedefleri farklı olup tedavi seçenekleri de farklıdır. SerebralPalsi tedavisinde uygulanabilecek birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Önemli olan sizin çocuğunuz için o dönemde en uygun ve gerekli olan tedavi seçeneklerinin doğru olarak belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Çeşitli ilaç tedavileri, egzersiz ve fizyoterapi yöntemleri, iş ve uğraşı tedavisi, ortez uygulamaları yapılabilir" diye konuştu.