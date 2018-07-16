Yüzbaşı Kılıç’ı Kaymakam Bağlı Başarı Belgesi ile ödüllendirdi

Görevinde iken FETÖ Terör Örgütünün darbe girişiminde halkın yanında yer alan Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, ilçedeki 3 yıllık görev süresinin tamamlanması nedeniyle Araban Kaymakamı Emin Bağlı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 2.yıldönümü Araban ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Takdim sırasında konuşan Araban Kaymakamı Emin Bağlı,’’FETÖ Terör Örgütünün kanlı darbe girişimi sırasında Araban İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç’ın hain darbe girişimi sırasında hainlerin yanında yer almayarak halkın yanında yer almıştır. Görev süresi boyunca da ilçe halkı ile sürekli iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç’a yeni görev yeri olan Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum’’ diye konuştu.