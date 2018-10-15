Yüzmede bölge karmasına Şehitkamil'den dört isim

Yeşil-siyahlı sporcular, bu sonuçla kasım ve aralık ayında düzenlenecek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecekler.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından 13-14 Ekim 2018 tarihleri arasında 3 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarının Isparta ilinde gerçekleştirilen ayağında Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcuları Yusuf Balaban, Elif Yaren Konaç, Diclesu Sertpolat ve Büşra Balaban, bölge karmaları kadrolarına isimlerini yazdıran sporcular oldular. Yeşil-siyahlı altın kulaçlar, bu başarılarıyla yıl sonunda ulusal ve uluslararası platformda düzenlenecek yarışlarda Gaziantep ve Türkiye'yi temsil etme hakkı elde ettiler.

“Sporcularımız, önemli bir başarı elde etti”

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, Gaziantep'te son yıllarda yüzme branşında önemli başarılara imza atıklarını söyledi. Amaçlarının Şehitkamil, Gaziantep ve Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil etmek olduğunu belirten Cengiz Bingül, bunun için de ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını kaydetti. Başarılı sporcuları tebrik eden Bingül, “Alleben Yüzme Havuzlarımızda eğitim gören sporcularımız, başarılı sonuçlar elde ederek bizleri gururlandırmayı sürdürüyor. Son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından 13-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarında genç sporcularımız, önemli bir başarı elde etti. Sporcularımız, uluslararası platformda; ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil etme hakkı elde ettiler. Bu başarıları bizleri gururlandırdı. Başarı grafiğimizin her geçen gün yükselmeye devam edeceğine inanıyorum. Bölge karmaları kadrolarına isimlerini yazdıran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcuları Yusuf Balaban, Elif Yaren Konaç, Diclesu Sertpolat ve Büşra Balaban'ı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancım tamdır” diye konuştu.