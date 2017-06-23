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23 Haziran 2017 11:19

Zabıta bayram önlemlerini aldı

Ulaşım, güvenli alışveriş, mezarlık ziyaretleri, turizm konusunda vatandaşlara kolaylıklar sunan Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük bayram tatilinin huzurlu geçmesi için önlemlerini aldı.

Zabıta bayram önlemlerini aldı

23 Haziran 2017 11:19


Bu önlemler kapsamında, Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren motorize, mobil, sivil ve resmi ekipler, bayram öncesi dilenci, seyyar satıcı, işportacı gibi olumsuzluklara karşı tedbirler alırken, vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetimleri ile satışa sunulan ürünleri ve satış ortamlarının kontrollerini sıklaştırdı.


Ekipler bayram süresince açık olan işletmelerde, başta hijyen konusu olmak üzere ürünlerin sağlıklı ortamlarda, güvenli ve kurallara uygun şekilde vatandaşa sunulmasını denetleyecek.


Sivil ekip ve resmi kıyafetli zabıta ekipleri, trafiğe kapalı yaya bölgelerinde alışveriş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, bayram süresince boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 24 saat görev başında olacaklar.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri trafiğe açık olan ve trafiğe kapalı alanlarda denetimlerini İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yürütecekler.


Vatandaşlar bayramda yaşanacak tüm olumsuzlukları Büyükşehir Belediyesi “ALO 153” hattını arayarak bildirebilecekler.




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