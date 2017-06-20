Zabıtada kalite yükseliyor

Zabıta Daire Başkanlığı, 2017 yılı eğitim programı kapsamında Stres ve Öfke Kontrolü, Ölçü Ayar, İleri Sürüş Teknikleri, Patlayıcı Müdahale ve Önlem Alma, Turizm Zabıtası Eğitimi, Yazışma Usul ve Esasları, Büyükşehir Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu, 657 sayılı personel yasası, biber gazı kullanma eğitimleri ile personellerini daha donanımlı hale getirmek için çalışıyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Gaziantep İl Ticaret Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile gerçekleştirilen eğitimler kapsamında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Gaziantep halkına en çok temas eden birimlerin başında gelen Zabıta Teşkilatı Personellerinin sundukları hizmet kalitesinin yükseltilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Zabıta Daire Başkanı M.Salih Yıldırım, “Zabıta teşkilatı gerçekten çok önemli yapı taşı. Bildiğiniz gibi şehirde insan yaşamını ilgilendiren birçok alanda Zabıta Teşkilatı var. Zabıta insanların temizliğinde, hayatında, sosyal yaşantısında hayatın her yerinde var. Gerek kanun ve yönetmeliklerin sürekli güncellenen hallerini takip etmek, gerekse zaman zaman toplumla iç içe yaşanan durumlarda sürekli kendini geliştiren ve etkin iletişim kurarak hem toplum refahının artmasına hem de kendi kişisel gelişimine önem vermek neredeyse bir zorunluluk halini almıştır. İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, hizmeti üretenle hizmeti sunan arasında köprü olmak, bu rolü doğru yapmak gerekiyor. Sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek bilinç düzeyi yüksek, eğitimli ve donanımlı insanlarla gerçekleşir. Biz de personellerimize verdiğimiz eğitimlerle kentimizde yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltilmesine katkı sunmak için çaba harcıyoruz” dedi.

Eski yönetim anlayışı ve vatandaş-belediye ilişkilerinin geride kaldığını belirten M.Salih Yıldırım, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte hizmet ve yönetim anlayışında büyük bir değişim yaşandı. Kentimizde yaşayan her vatandaşımızı birinci sınıf hizmeti fazlasıyla hak ediyor. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesinden hareketle, bilinçli, konusuna hakim ve iletişim düzeyi yüksek ekiplerle Gaziantep halkını kaliteli hizmet ile buluşturuyoruz.Vatandaşla kurulan iletişim yüksek olursa, sağlam diyalog ile zamanında ve doğru bilgilendirme yapılırsa vatandaş memnun olacak, ileri ki süreçte yaşanacak sıkıntılar da en aza indirgenmiş olacaktır” diye konuştu.