Zabıtadan fırın denetimi

Belli aralıklarla ilçe genelindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinde genel hijyen denetimi, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı, genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı.

Gerçekleştirilen denetlemelere ilişkin değerlendirmede bulunan işletme sahibi İdris Özbay, “Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin pide fırınlarını denetlemeleri çok iyi bir uygulama. Çünkü gıda üretiyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Ekipler, denetlemeler sırasında eksikliklerimizi bize bildiriyor. Biz de eksikliklerimizi gideriyoruz. Olması gereken de budur. Daha iyi ve kaliteli hizmet vermeye çalışacağız. Denetlemeler gerçekten çok iyi oluyor. Bazı pide fırınları hijyen kurallarını ihlal edebiliyor. Şehitkamil Belediyemiz, sürekli denetlemelerini gerçekleştiriyor. Denetlemeler sayesinde pide fırınları daha hijyenik oluyor. Daha kaliteli hizmet veriyoruz. Yapılan denetimlerden memnunuz ve bu tür denetimlerin sık sık yapılmasını işletme sahipleri olarak istiyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediyesinin pide fırınları üzerinde yapmış olduğu denetimlerden vatandaş olarak kendilerinin de memnun olduğunu dile getiren Ali Soran, “Bizler vatandaşlar olarak her gün pide ekmeği tükettiğimiz için nasıl bir koşulda üretildiğini pek bilmiyoruz. Bu tür denetimler sağlığımız açısından çok önemli. Zabıta ekiplerinin sık sık denetimleriyle pide fırınları temiz ve hijyenik bir ortamda ekmek üretiyor. Ekmek gramajlarında her hangi bir eksilmeye mahal verilmiyor. Bu tür denetimleri vatandaşlar olarak her zaman yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.