Zabıtalar okul servislerini denetliyor

Gaziantep'te zabıta ekipleri 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk gününde Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde çeşitli okullarda servis araçlarına denetim yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, servis araçlarını durdurarak, araçları ve evraklarını kontrol etti. Öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını, ayakta öğrenci taşınıp taşınmadığını ve sürücülerin sahip olması gereken evrakları kontrol eden zabıta ekipleri kurallara uymayan sürücülere ceza kestiler.

Veliler ve öğrencilerin yanı sıra okul servis sürücüleri de yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis şoförlüğünün güvenilir kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirttiler. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, ‘Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileringüvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarının sağlanması, okul taşıtlarında gerekli güvenlik önemlerinin alınması amacıyla okul servis araçları üzerinde denetim yaptıklarını' söyledi.

Yıldırım, ‘Eğitim öğretim dönemi içerisinde düzenli olarak sürdürdüğümüz okul servis araçları denetimini yoğunlaştırılmış bir şekilde yapacağız. Denetimlerde okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, fazla yolcu, araçlarda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesine göre servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı başta olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlar titizlikle kontrol edilmektedir" dedi. M. Salih Yıldırım, Velilerin okul araçları ile ilgili yaşadıkları sorunların çözümü için Alo 153 Talep ve Şikâyet Hattına ya da 230 65 00 numaralı Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceklerini hatırlattı.

Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde 2 ekip ile 18 aracın denetimininyapıldığı uygulamada; emniyet kemeri, genel muayene eksikliği dolayısıyla ceza kesen ekipler, servis şoförlerine emniyet kemerlerini kesinlikle takmaları yönünde uyarıda bulundular. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan Zabıta Ekipleri, çocuklara da emniyet kemerini mutlaka takmalarını, servise binerken, servisten inerkenkurallara uymalarını, servis ablalarının kontrolünde hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.