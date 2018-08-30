Zafer Bayramı’nda 50 kilometre pedal çevirdiler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla birlikte katıldığı bisiklet turunda yaklaşık 50 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinlik için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar ve profesyonel bisikletçilerle birlikte bisiklet turuna katıldı.

Bisiklet turuna katılanlar ’Ay Yıldızlı’ tişört giyerken meydanda mehter konserinin ardından uğurlandılar. Programda kısa bir kent turunun ardından Şahinbey Anıtı’nı ziyaret edildi.

Şehit Şahinbey için dua edildi

Tur kapsamında Gaziantep Savunması’nda Fransızlar tarafından şehit edilen Şahinbey’in Anıtı’na kadar yaklaşık 25 kilometre yol kat edildi. Şahinbey Anıtı’nda okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Şahinbey ve tüm şehitler için dualar edildi. Tur başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geri dönüş ile sona erdi.

Bisiklet turu havadan görüntülendi

Şehir turu nedeniyle bisikleti olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Şahinbey Belediyesi tarafından bisiklet verilirken, tura katılan herkese ay yıldızlı tişört hediye edildi. Tur boyunca vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için pedal çeviren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve bisikletçilere alkışlarla destek verdi.

Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turu drone ile havadan görüntülendi.

"Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz”

Şahinbey Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 96 yıldır milletçe aynı heyecanı duymanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel günleri yaşamamız için büyük emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos çok önemli bir gün biz de bugünün önemine istinaden Şahinbey Belediyesi olarak, vatandaşlarımızla birlikte bisiklet turu düzenledik. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başlayan ve Şahinbey Anıtı’na kadar devam eden ve Anıttan da tekrar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar devam edecek 60 kilometrekarelik bir tur oldu. Vatandaşlarımız da bu etkinliğe oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Buradaki amacımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı daha iyi duyurmak için farkındalık oluşturmak ve sporu geliştirmek. Gençlerimizi spora teşvik etmek için bugüne kadar 5 bin tane bisiklet dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Bisiklet sporunu vatandaşlarımız ve gençlerimiz arasında yaymak istiyoruz. Çünkü sağlıklı bir yaşam için mutlaka spor yapmak lazım bisiklette bu unsurlardan bir tanesi. Sadece bisiklet dağıtmakla yetinmeyip, vatandaşlarımızın diğer spor dallarında da rahatça spor yapabilmesi için spor tesisleri yaparak vatandaşlarımıza imkan sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Bisiklet turuna katılan vatandaşlar, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Şahinbey Belediyemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği bisiklet turuna katıldık ve canı gönülden destek verdik. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun bizlerle birlikte pedal çevirmesinden şevk duyduk" diye konuştu.