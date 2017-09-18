Ziller coşkuyla eğitim için çaldı, öğrenciler GKV’de ders başı yaptı

Yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı start aldı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen muhteşem bir törenle başları. GKV Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Anadolu Lisesi, GKV Özel Fen Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri için düzenlenen ortak törene GKV Mütevelli Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ersoy, Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aysel Tokatlı ile çok sayıda davetli katıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk gününde en az veliler ve öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel yaptığı açılış konuşmasında “Biz öğretmenler için her yıl yeni bir heyecan ve yeni bir umuttur. Atamızdan bize miras kalan vatanımız, Bağımsızlığımız, bayrağımız, cumhuriyetimiz, yeni nesillerimiz, Biz öğretmenlere emanetsiniz. Daha bugünden biliyorum ki senenin sonu geldiğinde hedeflerimizin ve amaçlarımızın tamamına ulaşmış olacağız. Daha ilk günden biliyorum ki en iyisini hak eden siz evlatlarımız senenin sonunda çok güzel bir yıl geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Sevgili çocuklar iyi ki varsınız. Ve iyi ki bize emanetsiniz. Biz öğretmenler siz olmadan çok yarım kalırdık. Biz öğretmenler öğrencilerimizle tamız ve öğrencilerimizle büyüğüz. Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Düzenlenen açılış töreninde Yağız Bayrak okuduğu şiirle büyük alkış alırken GKV İlkokulu eksi Öğrenci Meclis Başkanı Derin Tekerekoğlu 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek yeni eğitim öğretim yılında daha fazla sosyal sorumluluk projesi yaparak kente hizmet etmek istediklerini belirtti. Tekerekoğlu yaptığı konuşmasında “Geçen yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz “Çocuk Dostu Şehir Gaziantep” projesinin çalışmaları başlamış durumda. Gazinatep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri olarak kentimizde gerçekleştirdiğimiz projelerin hayata geçmesini görmek bizler için onur vericidir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen törende Ada Canbolat, İlter Ertürk, Selen Teymur Ve Tolga Savrun okudukları şiirlerle dikkat çektiler. 2016-2017 eğitim öğretim yılında çeşitli etkinliklerle derece elde eden öğrencilere günün anısına armağanlar verildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 54.yıl anısına çalan ders zilinin ardından bütün öğrenciler ilk derslerini yapmak üzere sınıflarına giderken bu yıl ilk kez okul öncesi eğitim almak üzere okula başlayan öğrencilerin ve velilerinin heyecanları gözlerinden okunuyordu.

GKV Gaziantep’in ve Türkiye’nin gurudur

Güçlü ve büyük Türkiye’nin yarınlarını oluşturacak nesiller yetiştirmeye 1963 yılından bu yana devam eden bir eğitim çınarı olan GKV’nin bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle faaliyetlerini sürdüreceğini belirten GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, "1963 yılında değerli kurucumuz merhum cemil alevli tarafından Türk Milli Eğitimine kazandırılan bu yüce bilim yuvasına emanet ettiğiniz ülkemizin geleceği öğrencilerimizi, kuruluşumuzdan bu yana değişmeyen misyonumuzla yarınlara hazırlayacağımıza söz veriyoruz. Bugüne kadar başarılarıyla her zaman ilimizin gururu olan okullarımız geride bıraktığımız eğitim döneminde de alışılmış başarılarını katlayarak sürdürmüştür" diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Anadolu Lisesi, GKV Özel Fen Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dersine başladı.