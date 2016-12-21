Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 3. hafta maçında Gaziantepspor, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta evinde Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar

22. dakikada kazanılan Orkan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Oğuzhan meşin yuvarlağı kurtardı.

28. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Orkan’ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Kolar’ın yerden şutunda top filelerle buluştu. 1-0

55. dakikada konuk ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Barış’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

71. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı sonucu topun başına geçen İlhan sağ ayağıyla yaptığı vuruş da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Murat Özcan xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Yıldırım xx

Gaziantepspor: Erten xx, Doğanay xx, Şenol xx, Rajtoral xx (Alpay dk. 46 x), İlker xx, Sergey xx, Putsila xx (Oktay dk. 74 x), Emre xx, Orkan xx, Kolar xx (Mota dk. 66 x), İlhan xx

Yedekler: Adnan, Serkan Bakan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Kırklarelispor: Oğuzhan xx, Soner xx, Muhammed xx (Engin dk. 74 x), Ahmet Şahbaz xx, Serkan Çalık xxx, Cemal xx, Ahmet Baykal xx, Enis xx (Nazif dk. 74 x), Ahmet Devret xx, Barış xx (Sedat dk. 57 x), Davut xx

Yedekler: Meriç, Salim, Kubilay, Anıl

Teknik Direktör: Andaç Gürkan Kocabıyık

Goller: Kolar (dk. 28), İlhan (dk. 71 pen.) (Gaziantepspor)

Kırmızı Kart: Alpay (dk. 54) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Erten (Gaziantepspor), Soner, Cemal (Kırklarelispor)