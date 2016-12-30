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30 Aralık 2016 17:15

Zırhlı muharebe araçları Suriye sınırına gönderildi

Zırhlı muharebe araçları Suriye sınırına gönderildi

30 Aralık 2016 17:15

Demiryolu ile Gaziantep’e getirilen İstanbul 66.Mekanize Tugayına ait zırhlı araçlar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.
İstanbul 66. Mekanize Zırhıl Tugayı’ndan demir yolu ile gönderilen zırhlı muharabe araçları (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 129. gününde Gaziantep’e ulaştı. Toplam 37 adet ZMA ve ZPT, Gaziantep garında trenden indirilerek, uzun ve geniş araçlara yüklendi. Zorlu hava koşullarına rağmen araçlara yüklenen zırhlılar, konvoy eşliğinde yola çıktı. Askeri zırhlıların geçişi esnasında Sami Konukoğlu Bulvarı üzerindeki ’ipek yolu’ olarak da bilinen karayolu, polis ekipleri tarafından kısa bir süre trafiğe kapatıldı.
Polis ve jandarma ekipleri eskortluğunda Suriye sınırına doğru yola çıkan araçların, ihtiyaca göre El-Bab operasyonunda ve Suriye sınırında kullanılacağı öğrenildi.



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