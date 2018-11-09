İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziyaretçi gibi gelip tedavi gören hastaların telefonu çaldılar

Gaziantep’te bir hastanede tedavi olan hastalara ait toplam 11 adet telefonunu çalan şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar ve operasyon sonucu yakalandı.

Gaziantep'te bir hastanede tedavi olan hastalara ait toplam 11 adet telefonunu çalan şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar ve operasyon sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te bulunan bir hastanenin polikliniklerinde hastalar tedavi olurken, hastaneye gelip 6 adet telefon çalan S.A. ve 5 adet cep telefonu çalan V.T. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.