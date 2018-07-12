Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 15:14

Ziyaretçilerin zürafa ile fotoğraf keyfi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görürken, ziyaretçiler hayvanat bahçesinin maskotu zürafa ile fotoğraf çektirme yarışına giriyor.

Ziyaretçilerin zürafa ile fotoğraf keyfi

12 Temmuz 2018 15:14

Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği fotoğraf karesi ise zürafanın uzun dili ile bakıcısının elindeki inciri alma anı oluyor.


Gaziantep’te yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımının Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 300 türden 7 bini aşkın hayvan barındırıyor. Toplam 700 metrekare alan üzerinde kurulu olan hayvanat bahçesi yaz döneminde olduğu kadar kış döneminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ayı, aslan, kaplan, kurt gibi vahşi hayvanların da yer aldığı hayvanat bahçesinde en çok ilgiyi ise zürafa görüyor. Zürafa insanlara olan yakınlığıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor


İncirle besleniyor


Bakıcıları tarafından incirle beslenen zürafa, bulunduğu demir kafesten ziyaretçilerin arasına sarkıttığı dile ile bakıcısının elindeki kuru incirleri alarak, yiyor. Zürafayı bu kadar yakından görme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler de, zürafa ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraflar karelerinde ise en çok talep, bakıcısının elindeki inciri almak isteyen zürafanın uzun dilini dışarı çıkarttığı an oluyor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç