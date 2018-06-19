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19 Haziran 2018 16:08

Ziyaretler esnafın yüzünü güldürüyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler esnafın yüzünü güldürüyor

19 Haziran 2018 16:08

Esnafın sorunlarını dinleyen Bakan Gül, Milletvekili Koçer ile Başkan Fadıloğlu, esnaftan gelen tüm soruları yanıtladı.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Nejat Koçer ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. Gaziantep Ticaret Borsasına ziyaret eden Gül, Koçer ve Fadıloğlu, daha sonra Ayakkabıcılar Sitesi esnafı ve Nakliyeciler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Bakan Abdülhamit Gül, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Her zaman ve her konuda esnafın en büyük destekçisi olduklarını dile getiren Milletvekili Nejat Koçer ise çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı. Amaçlarının gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürmelerine zemin oluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu da herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini anlattı.


Esnafın sorduğu tüm soruları samimiyetle yanıtlayan Bakan Gül, Koçer ve Fadıloğlu, gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaflar ise Gül, Koçer ve Fadıloğlu’nu işyerlerinde ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.




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