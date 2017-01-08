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08 Ocak 2017 11:36

Zorlukaya zorlu işlerin makinasını tercih etti

Zorlukaya zorlu işlerin makinasını tercih etti

08 Ocak 2017 11:36

Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesi de iş makinası alımında MST marka kazıcı yükleyiciyi tercih etti.
Türkiye’nin tek kadın belde belediye başkanı olan Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, belediyenin mevcut makine parkı ile istedikleri hizmeti veremediklerini, satın aldıkları yerli üretim MST marka kazıcı yükleyici iş makinası ile hizmetin daha verimli ve hızlı getirileceğini söyledi.
Aynı zamanda Doğu Karadeniz Bölgesinin tek kadın belediye başkanı olan Aynur Zorlu Kaya, MST marka kazıcı yükleyiciyi, MST Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral ve Satış Müdür Yardımcısı Emre Uzuner’den teslim aldı.
Saral, Türkiye genelinde birçok belediye ve kamu kurumuna iş makinası teslimatı yaptıklarını belirterek, “Firmamıza güvenen ve markamızı tercih eden belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
SANKO Makina
Sanko Holding, Ekim 2003 tarihinde kazıcı yükleyici üreticisi Mastaş’ı bünyesine katarak iş makinası sektöründe üretici konumuna gelmiştir. Sanko Makina Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen MST marka iş makinaları, MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Gaziantep’teki 42.000 metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerde üretilmektedir.
MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gaziantep tesislerinde, MST markası ile kazıcı yükleyici, teleskopik forklift ve mini ekskavatörler üretilerek, Sanko çatısı altında ulusal sanayimize önemli değer katılmaktadır. Sanko, teleskopik forklift ve mini ekskavatörde, “ilk ve tek yerli üretim” konumunu sürdürmektedir.



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