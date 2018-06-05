Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 14:47

1. Lig’in demirbaşları oldular

Spor Toto 1.

1. Lig’in demirbaşları oldular

05 Haziran 2018 14:47

Lig ekipleri her sezon Süper Lig’e çıkmak için birbirleri ile kıyasıya yarışıyorlar. Bu yarışın içinde öyle kulüpler var ki işte onlar uzun yıllardır adeta 1. Lig’e demir attılar.


1. Lig’in demirbaşları olarak gösterilen takımlar arasında Gaziantep temsilcisi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ilk sırayı alan takım oldu. 13 sezondur bu ligde mücadele eden ekip bu yıl Süper Lig hedefine çok yaklaşmış ve Play-Off Finali’nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a mağlup olmuştu.


Gazişehir’in ardından 11 sezonla ligin bir diğer takımı Boluspor ikinci sırada yer aldı. Kadrosuna dünyaca ünlü futbolcuları da katan kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz sezon da hedefine ulaşamayarak 1. Lig’de geçireceği 12. sezonun hazırlıklarına başladı. Gazişehir ve Boluspor’u takip eden takımlar ise şu şekilde: Denizlispor, Adana Demirspor, Giresunspor, Altınordu ve Elazığspor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç