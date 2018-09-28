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1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyum sponsorlarına teşekkür plaketi

Giresun Üniversitesi 1.

Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumuna sponsor olan firma ve kuruluşlara teşekkür plaketi.


Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen ve Müdür yardımcıları Öğretim Görevlisi Muhammet Anıl Kaya ve Öğretim Görevlisi Erhan İlker sempozyuma sponsor olan Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş'ı ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.


Sempozyuma destek veren sponsorları ziyaret ettiklerini belirten Prof. Dr. Aysun Türkmen, “27-29 Haziran 2018 tarihinde Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu gerçekleştirdik. Sempozyumumuzda birçok sponsorumuz vardı. Tüm sponsorlarımıza plaket veriyoruz. Bu kapsamda Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş'a da plaketini taktim ettik” dedi.


Yaşar İbaş ise Giresun Üniversitesi'nin şehir adına önemli bir kurum olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini kaydederek Giresun Üniversitesi'ne teşekkür etti.

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