10 yıldır kayıp annesini arıyor

Giresun’un Keşap ilçesi Bayramşah köyünde yaşayan Müzeyyen Ödemir’in (55) 10 yıl önce kaybolmasını şüpheli olduğunu ileri süren kızı Ayşe Karakaya, annesinin en azından bir mezarı olsun istiyor.

Kaybolduktan sonra annesine ait giysilerinden başka bir ipucuna rastlanmadığını anlatan kızı Ayşe Karakaya “Keşap’ın Bayramşah köyünde 2008 yılının Temmuz ayında evinden çıkarak Alçakbel mevkiindeki fındık bahçesine gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Annemi en son gördüğünü iddia eden bazı tanıdıklar sele kapılmış olabileceğini ileri sürdüler. Ancak o dönemde ne dere taşkını vardı ne de sel. Sele kapıldığı ileri sürülen dere yatağında AKUT, Jandarma ve köylüler tarafından günlerce arama yapıldı ama hiç bir izine rastlanmadı” dedi.

“Kayıp sebebi ziynet eşyaları olabilir”

Annesinin kayboluşuyla ilgili şüphelerinin bulunduğunu ileri süren kızı Ayşe Karakaya “Annem ziynet eşyalarını üzerinde taşıyan, eve saklamayan biriydi. Her zamanki gibi o günde üzerinde birkaç dal bilezik ve boynunda beşi bir yerde dediğimiz altınları vardı. Bunu bilen birilerinin anneme bir fenalık yapmış olabileceğini düşünüyorum. Annemin ölüsünün ya da dirisinin bulunmamış olması şüphelerimizi daha da artırıyor. İddia edildiği gibi sele kapılsa, ya da rahatsızlanıp bir yerde yaşamını kaybetse mutlaka bulunurdu. Annemin gittiği bahçenin civarı çok geniş ormanlık bir alana sahip. Hiç buralarda arama yapılmadı. Sadece dere yataklarında arama çalışmaları yapıldı. Bu konuda ilgili yerlere bir çok başvuruda bulundum ama bir sonuç alamadım” diye konuştu.

“Annemin bir mezarı bile yok”

Annesinin en azından bir mezarı olmasını isteyen Karakaya “Anneme bir fenalık yapılmış olduğundan şüpheleniyoruz. Bir gün vicdan azabından itiraf edileceğini umut ediyorum. Ama en azından ben annemin bir mezarı olsun istiyorum. Bayramlarda mezarı başına gidip dua edeceğim annemin bir mezarı bile yok. Beni en çok kahreden üzen budur. Ama annemin en azından bir gün başına bir iş geldiyse bulunacağından asla umudumu kesmedim” ifadelerine yer verdi.

Damadı Kenan Özkaya ise BİMER’e Cumhuriyet Savcılıklarına dilekçe yazarak araştırılması yönünde ısrarlarını sürdürdüklerini söyledi.