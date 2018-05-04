Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 23:08

12 asker itirafçı oldu

Giresun merkezli 22 ilde düzenlenen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınarak hakim karşısına çıkan askerler hakkında karar çıktı.

12 asker itirafçı oldu

04 Mayıs 2018 23:08


Geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 27 askerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi 12’si ise itirafçı oldu. İtirafçı olan askerler ile birlikte diğer 12 asker ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Giresun merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, Antalya, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenlenerek 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
21
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç