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19 Mayıs 2018 16:18

19 Mayıs Giresun’da kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 99.

19 Mayıs Giresun’da kutlandı

19 Mayıs 2018 16:18

yılı tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da coşkuyla kutlandı.


Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kutlamalar konuşmalarla devam etti. Açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkıp İstiklal Mücadelemizi ateşleyişini temsil eden 19 Mayıs, aynı zamanda bir milletin yeniden diriliş destanının da sarsılmaz bir hatırasıdır. Mustafa Kemal’in 99 yıl önce Samsun’da yakmış olduğu bağımsızlık ateşi, milletimizin cesaret ve özgüveni ile birleşerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdelemiştir” dedi.


Tören, okunan şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.


Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dahilinde yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren gençlere ödülleri Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından verildi.




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